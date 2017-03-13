"Газпром" погодився змінити умови контрактів для Європи
"Газпром" погодився зняти всі обмеження на реекспорт газу в Центральній і Східній Європі, запровадити конкурентне ціноутворення в Болгарії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі, прив'язане до західноєвропейських газових хабів, і відмовитися від неринкових переваг, отриманих за рахунок контролю над газотранспортною та газорозподільною інфраструктурою.
Про це повідомляє УНІАН.
Зокрема, "Газпром" погодився скасувати всі непрямі і прямі обмеження, які перешкоджають його клієнтам перепродавати газ через кордони країн Євросоюзу, "Газпром" скасує всі пункти угод, які обмежують можливості споживачів це робити.
Компанія також надасть інфраструктуру для перепродажу газу з Польщі, Угорщини та Словаччини в країни Балтії. Крім того, російська компанія погодилася прив'язати ціни на газ до конкурентних орієнтирів, у тому числі до цін на західно-європейських хабах, і зменшити період перегляду цін.
Єврокомісія протягом семи тижнів чекає від клієнтів "Газпрому" в Європі та інших зацікавлених осіб зауважень і поправок у зв'язку з пропозицією "Газпрому", після чого може укласти з російською компанією юридично зобов'язуючу угоду. Якщо після цього російська компанія порушить свої зобов'язання, їй може загрожувати штраф до 10% обороту.
Єврокомісія в серпні 2012 р. почала розслідування про потенційне порушення "Газпромом" антимонопольного законодавства Європейського Союзу. У квітні 2015 р. ЄК ухвалила офіційне повідомлення про претензії (Statement of Objections).
Єврокомісія вважає, що "Газпром" порушив антимонопольне законодавство Євросоюзу, зловживаючи домінуючою позицією на ринках Центральної і Східної Європи. Концерн намагався розділити газові ринки в регіоні. Це, на думку Єврокомісії, дозволило концерну завищувати ціни на газ в окремих країнах.
За правилами ЄС, штраф за порушення податкового законодавства теоретично міг би скласти 10% річної виручки. В 2015 р. вона склала 6,07 трлн. руб (100,2 млрд. доларів); в 2013 р., до девальвації і коли вже в цілому були сформульовані претензії ЄК, вона перевищувала 150 млрд. доларів.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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