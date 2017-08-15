"Газпром" постачає газ "ДНР" і "ЛНР"

Російський "Газпром" у першому півріччі 2017 року поставив терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР", які контролюють частину Донецької та Луганської областей, 1,389 млрд кубометрів газу.

Ціна російського газу на перший квартал 2017 року становила 306,6 доларів за тисячу кубометрів, - свідчать дані звіту "Газпрому" за другий квартал, інформують "Українські новини".

Україна не імпортує газ з Росії вже понад 600 днів, тому всі поставки йдуть в ОРДЛО.

Зважаючи на дані "Газпрому", в першому кварталі 2017 року на неконтрольовані Україною території Донбасу було поставлено 1,109 млрд куб. м газу, в другому кварталі - 280 млн куб. м.

"Газпром" почав постачання газу на неконтрольовані території 19 лютого 2015 року.

З 19 лютого 2015 року по 30 червня 2017-го, за даними звітності "Газпрому", в ОРДЛО було поставлено 5,479 млрд куб. м газу (1,7 млрд куб. м у 2015-му, 2,39 млрд куб. м у 2016-му і 1,389 млрд у першому півріччі 2017-го).

Росія записує ці поставки в борг "Нафтогазу України", але українська компанія вже давно заявила, що не буде оплачувати газ, поставлений в ОРДЛО. "Нафтогаз" наголошував, що не приймає газ за контрактом із "Газпромом" на газовимірювальних станціях (ГВС) "Прохорівка" і "Платове". Відповідно, дані про постачання газу через ці ГВС не можуть використовуватися при підготовці актів здачі-приймання газу, тому обсяги цього газу не підлягають оплаті "Нафтогазом".