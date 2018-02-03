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"Газпром" продовжить транзит через Україну до вирішення юридичних питань

Про це заявив офіційний представник компанії Сергій Купріянов
Російський постачальник газу "Газпром", незважаючи на недавню заяву про розірвання контрактів з "Нафтогазом України", не буде найближчим часом припиняти транзит газу через Україну.
"Газпром" продовжить транзит через Україну до вирішення юридичних питань Міллер, Путін. Фото: ИТАР-ТАСС

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на офіційного представника компанії Сергейя Купріянова.

"Якщо б це було так, ми б так прямо сказали", - заявив Купріянов, відповідаючи на питання, чи означає початок процедури розірвання контракту з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі негайне припинення транзиту через Україну.

Видання повідомляє з посиланням на джерело у трейдерській "дочці" "Газпрому" "Газпром експорт", що транзит через Україну продовжиться, оскільки для розриву контрактів необхідно пройти через юридичний процес.

"Судова процедура потребує часу. Ми не припиняємо прямо зараз прокачування газу через Україну", — цитує видання джерело.

Нагадаємо, що російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.

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02 03 2018 20:26
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