Газпром програв Антимонопольному комітету справу про штраф у 171 млрд грн
У 2017 році суд зобов'язав Газпром сплатити до державного бюджету України понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, - повідомляє прес-служба суду.
Проте компанія почала оскаржувати рішення та дії державного виконавця. Незабаром російська корпорація звернулася в апеляційний суд Києва з відповідною скаргою.
"Своєю постановою від 13 березня 2018 по справі № 910/18299/16 КАГС відмовив ПАТ "Газпром" у задоволенні апеляційної скарги і залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.
Натомість НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.
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