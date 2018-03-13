Газпром програв Антимонопольному комітету справу про штраф у 171 млрд грн

Судова тяганина, яка йде ще з 2016 року закінчилася рішучою перемогою української сторони

Київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги на штраф Антимонопольного комітету України 171 млрд гривень, накладений на російський Газпром.

У 2017 році суд зобов'язав Газпром сплатити до державного бюджету України понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, - повідомляє прес-служба суду.

Проте компанія почала оскаржувати рішення та дії державного виконавця. Незабаром російська корпорація звернулася в апеляційний суд Києва з відповідною скаргою.

"Своєю постановою від 13 березня 2018 по справі № 910/18299/16 КАГС відмовив ПАТ "Газпром" у задоволенні апеляційної скарги і залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

Натомість НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

"Газпром" офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.