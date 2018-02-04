Газпром приготував $4,7 млрд на виплату Україні

Російський газовий монополіст Газпром усупереч опублікованим повідомленням про суму рішень за двома арбитражама з українським Нафтогазом у розмірі $2,56 млрд створив у звітності резерв на повну суму штрафу за транзитним контрактом з українською стороною.

Про це повідомляє Інтерфакс посиланням на звітність компанії в понеділок, 2 квітня. У документі зазначено, що в балансі за статтею "Штрафи, пеня, неустойки за порушення умов договорів" визнана витрата у 272,943 мільярда рублів, або $4,74 млрд (за курсом на кінець року), величина якої майже повністю відповідає рішенню арбітрів.

"Отже, рішення Стокгольмського арбітражу без міри вплинуло на звітність Газпрому за 2017 рік за російськими стандартами, призвівши до скорочення чистого прибутку до символічних 100 млрд рублів. У 2016 році прибуток головної компанії був 411 мільярдів рублів. Рекордного показника вона досягала у 2011 році - 880 млрд рублів", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня заступник голови правління Газпрому Андрій Круглов повідомив, що концерн відобразить у звітності за 2017 рік резерв на виплати $2,6 млрд на адресу Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.