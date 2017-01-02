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"Газпром" скорочує обсяги транзиту газу через "Північний потік", - ЗМІ

Заборону накладено за позовом польської державної енергетичної компанії
"Газпром" скоротить обсяги прокачування газу через "Північний потік" у зв'язку з судовою забороною, накладеною за позовом польської державної енергетичної компанії.
"Газпром" скорочує обсяги транзиту газу через "Північний потік", - ЗМІ Фото: gagauzinfo.md

Прокачування газу через "Північний потік" впало на 20% у понеділок, 30 січня, у зв'язку з позовом польської державної енергетичної компанії, за яким було заблоковано проведення аукціонів на використання вільних потужностей газопроводу OPAL в лютому, - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані європейських газотранспортних операторів.

"У вівторок, 31 січня, в компанії OPAL Gastransport GmbH вкотре підтвердили, що нові аукціони поки не проводилися", - повідомляє видання.

Видання також зазначає, що, незважаючи на це, в "Газпромі" не планують збільшення обсягу транзиту газу через Україну.

Раніше стало відомо, що європейські партнери "Газпрому" відмовилися фінансувати будівництво "Північного потоку-2".

Також "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013 і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни і відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

На даний момент вимоги "Газпрому" за позовом складають 31,75 млрд дол. Вимоги "Нафтогазу" за контрактом на постачання газу становлять 18,1 млрд дол., зокрема 14,2 млрд дол. стосується питання цін на газ, закуплений Україною в період з 20 травня 2011 року по жовтень 2015 року.

Винесення рішення арбітрами за контрактом на постачання газу планується наприкінці березня 2017 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" констатує зниження обсяг транзиту через газотранспортну систему (ГТС) країни після прийняття Європейською комісією рішення про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

 
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01 02 2017 09:44
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