Газпром скоротив інвестиції на газопровід в обхід України
Північний потік-2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу складе 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже існуючим Північним потоком - 55 млрд куб. м. газу, - повідомляють РІА Новости з посиланням на матеріали компанії.
Північний потік-2 проляже вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.
Газпром тільки в цьому році збирався витратити близько 111 млрд руб. на будівництво газопроводу Північний потік-2, уточнює російське видання Коммерсант. Це майже у 1,5 рази перевершує його внесок в проект як акціонера, що передбачався спочатку.
Пізніше стало відомо, що п'ять європейських компаній виділять на Північний потік-2 фінансування в обсязі 50% загальної вартості проекту, оціненого у €9,5 млрд. Внесок кожної з компаній складе до €950 млн.
Газпром і його партнери мають намір приступити у квітні 2018 року, а завершення будівництва планується до кінця 2019 року.
Київ виступає категорично проти цього будівництва, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.
Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.
Нагадаємо, український "Нафтогаз" звинуватив російський "Газпром" у тому, що він і далі не виконує технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа