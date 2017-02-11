Газпром скоротив інвестиції на газопровід в обхід України

Російський монополіст компанія Газпром скоротила план з інвестицій в будівництво Nord Stream-2 (Північний потік-2) у 2017 році на 8 млрд руб. (близько $137,6 млн) - до 102,4 млрд руб. (близько $1,7 млрд).

Північний потік-2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу складе 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже існуючим Північним потоком - 55 млрд куб. м. газу, - повідомляють РІА Новости з посиланням на матеріали компанії.

Північний потік-2 проляже вздовж газопроводу Північний потік дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.

Газпром тільки в цьому році збирався витратити близько 111 млрд руб. на будівництво газопроводу Північний потік-2, уточнює російське видання Коммерсант. Це майже у 1,5 рази перевершує його внесок в проект як акціонера, що передбачався спочатку.

Пізніше стало відомо, що п'ять європейських компаній виділять на Північний потік-2 фінансування в обсязі 50% загальної вартості проекту, оціненого у €9,5 млрд. Внесок кожної з компаній складе до €950 млн.

Газпром і його партнери мають намір приступити у квітні 2018 року, а завершення будівництва планується до кінця 2019 року.

Київ виступає категорично проти цього будівництва, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.

Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.

Нагадаємо, український "Нафтогаз" звинуватив російський "Газпром" у тому, що він і далі не виконує технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу.

