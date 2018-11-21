Газпром скоротив витрати на газопроводи в обхід України
Про це повідомляється в матеріалах холдингу, інформує російське інформагентство ТАСС.
У колишній версії інвестпрограми на проект будівництва газопроводу було заплановано виділення 114,5 млрд руб., в новій - 92,2 млрд руб.
Північний потік 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу складе 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже існуючим Північним потоком - 55 млрд куб. м газу.
Північний потік 2 проляже вздовж газопроводу Північний потік по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.
Також в сторону зменшення була переглянута оцінка інвестицій в проект Турецький потік: з 182,4 млрд руб. до 172,4 млрд руб. Відзначається, що в 2018 році Газпром планує інвестувати в проект газопроводу Сила Сибіру 219 млрд руб. (проти 217,9 млрд руб. в колишній версії).
Інвестиції в комплекс з виробництва, зберігання і відвантаження зрідженого природного газу в районі станції Портова у Ленінградській області збільшено до 74 млрд руб. (З 45,5 млрд руб.), а в систему газопроводів Ухта - Торжок - 2 зменшені: 46,2 млрд руб. проти 48,1 млрд руб. в колишній версії.
Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.
Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу планувалося завершити в березні 2018 року, а другої - в 2019 році. Згідно з новими планами Газпрому, обидві нитки повинні бути готові до введення в експлуатацію в кінці 2019 року.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що "Нафтогазу України" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом – компанією "Газпром".
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