"Газпром" спростував заяву "Нафтогазу" про арешт акцій "Північного потоку-2"

Як відзначили в "Газпромі", суд лише призупинив виняток для цих акцій зі списку активів, на які накладаються забезпечувальні заходи

У російському "Газпромі" наголосили, що заява "Нафтогазу" про відновлення судом Швейцарії арешту акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG не відповідає дійсності.

"Заява" Нафтогазу України "про те, що суд кантону Цуг (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності. За даними "Газпрому", швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG з складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в цих компаніях", - повідомляє "ПРАЙМ".

"Виняток акцій призупинено на термін розгляду заяви" Нафтогазу України "про оскарження дій судових приставів", - наголошується в повідомленні.

Раніше, Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, що Україна веде переговори з країнами Європейського союзу про створення групи, яка повинна зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії.