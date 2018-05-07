"Газпром" спростував заяву "Нафтогазу" про арешт акцій "Північного потоку-2"
"Заява" Нафтогазу України "про те, що суд кантону Цуг (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності. За даними "Газпрому", швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG з складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в цих компаніях", - повідомляє "ПРАЙМ".
"Виняток акцій призупинено на термін розгляду заяви" Нафтогазу України "про оскарження дій судових приставів", - наголошується в повідомленні.
Раніше, Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, які належать ПАТ "Газпром".
Нагадаємо, що Україна веде переговори з країнами Європейського союзу про створення групи, яка повинна зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
11 червня, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" в Росії.
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