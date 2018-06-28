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"Газпром": суд залишив в силі призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Нафтогаз оскаржував рішення про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу
Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) залишив в силі свій наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу через територію України.
"Газпром": суд залишив в силі призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу Фото: ТАСС

"Нафтогаз" намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його доводи безпідставними", -  йдеться в прес-релізі російського монополіста, інформує "Економічна правда".

"Ця обставина підсилює позицію "Газпрому" при оскарженні спроб "Нафтогазу" примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах", - вважають в "Газпромі".

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.

Апеляційний суд Швеції 13 червня видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому". "Нафтогаз України" висловив сподівання на скасування цього наказу після подання своїх контраргументів, оскільки рішення було увалене судом без урахування пояснень та аргументів української компанії.

У НАК зазначають, що наказ Апеляційного суду означає лише тимчасове призупинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення $2,6 млрд із "Газпрому". Водночас він не приводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати від "Нафтогазу" повернення $2,1 млрд, уже зарахованих рішенням арбітра як компенсацію НАК.

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28 06 2018 18:30
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