"Газпром" вимагає скасувати рішення суду щодо контракту з "Нафтогазом"

У "Газпромі" заявили, що більша частина арбітражного рішення "написана не арбітрами"

"Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки з "Нафтогазом" про транзит.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Додаткове вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою", – пояснюють у "Газпромі".

Висновок експерта став "новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати міста Стокгольма".

У компанії підкреслили, що підміна арбітрів неприйнятна, адже їх рішення вкрай важливе для сторін спору, а втручання в цей процес грубо порушує арбітражну угоду.

Нагадаємо, на початку березня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 млрд доларів.

З урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку арбітри зробили залік зустрічних вимог. Російська компанія повинна виплатити українській 2,56 млрд доларів.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" 17 млрд доларів. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".