"Газпром" завершив будівництво першої нитки "Турецького потоку"

"Реалізація проекту "Турецький потік" успішно триває. Пройдено важливий етап – побудована перша нитка газопроводу. Темп будівництва – високий. З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладальна кампанія, сумарно за двома ниткам побудований вже 1161 кілометр морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності. "Турецький потік", без сумніву, зіграє велику роль у зміцненні енергетичної безпеки Туреччини і Європи", – заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує офіційний сайт компаінї.

Нагадаємо, що Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини.

Одна нитка "Турецького потоку" потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку. Друга, аналогічної потужності, - для європейського ринку. Газопроводи з європейської території, за якими російський газ надійде в Європу, ще не визначені, і це буде залежати від підсумків переговорів "Газпрому" зі своїми споживачами.