Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Газпром" завершив будівництво першої нитки "Турецького потоку"

З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладальна кампанія, сумарно за двома ниткам побудований вже 1161 кілометр морського газопроводу
Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва першої нитки підводного газопроводу "Турецький потік".
"Газпром" завершив будівництво першої нитки "Турецького потоку" Фото: newc.info

"Реалізація проекту "Турецький потік" успішно триває. Пройдено важливий етап – побудована перша нитка газопроводу. Темп будівництва – високий. З 7 травня 2017 року, коли почалася трубоукладальна кампанія, сумарно за двома ниткам побудований вже 1161 кілометр морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності. "Турецький потік", без сумніву, зіграє велику роль у зміцненні енергетичної безпеки Туреччини і Європи", – заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, інформує офіційний сайт компаінї.

Нагадаємо, що Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини.

Одна нитка "Турецького потоку" потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку. Друга, аналогічної потужності, - для європейського ринку. Газопроводи з європейської території, за якими російський газ надійде в Європу, ще не визначені, і це буде залежати від підсумків переговорів "Газпрому" зі своїми споживачами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2018 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.