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Газпром заявив про фінальну стадію будівництва газопроводу в обхід України

Будівництво першої нитки Турецького потоку буде завершено через місяць
Російський монополіст Газпром вже через місяць завершить будівництво першої нитки газопроводу Турецький потік, який призначений для переведення постачання західної частини Туреччини з Росії в обхід українського транзиту.
Газпром заявив про фінальну стадію будівництва газопроводу в обхід України

"Все йде за планом. Можу сказати, що на сьогодні укладено 1047 км в двонитковому виконанні, це 55% загальної протяжності морської частини газопроводу. Те, що стосується першої нитки - побудовано 827 км, і буквально в першій декаді травня ми завершимо укладання першої нитки газопроводу. Залишається побудувати приймальний термінал і другу нитку", - заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер у Анкарі, інформує агентство Інтерфакс.

Напередодні Міллер заявив, що після запуску газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік транзит російського газу через Україну скоротиться в 10 разів.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Відзначимо, що 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.

 
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04 04 2018 09:33
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