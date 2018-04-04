Газпром заявив про фінальну стадію будівництва газопроводу в обхід України
"Все йде за планом. Можу сказати, що на сьогодні укладено 1047 км в двонитковому виконанні, це 55% загальної протяжності морської частини газопроводу. Те, що стосується першої нитки - побудовано 827 км, і буквально в першій декаді травня ми завершимо укладання першої нитки газопроводу. Залишається побудувати приймальний термінал і другу нитку", - заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер у Анкарі, інформує агентство Інтерфакс.
Напередодні Міллер заявив, що після запуску газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік транзит російського газу через Україну скоротиться в 10 разів.
Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.
Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.
Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.
Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.
Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.
Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Відзначимо, що 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.
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