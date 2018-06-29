"Газпром" заявив про створення трибуналу для розірвання контрактів з Україною
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Стокгольмський арбітражний суд постановив стягнути з "Газпрому" 2,56 млрд доларів на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". За словами Міллера, це рішення було "асиметричним" і порушило "баланс в інтересах сторін". Глава правління згадав також про постанову Апеляційного суду округу Свеа призупинити виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Міллер додав, що основною умовою подальших переговорів є відновлення балансу в інтересах сторін, зокрема, скасування рішення Стокгольмського арбітражу апеляційним судом і конструктивні пропозиції з боку України. Він також підкреслив, що Україна повинна надати аргументи економічної доцільності транзиту через свою територію, відповідаючи га питання про подальшу взаємодію "Газпрому" і "Нафтогазу" в умовах збереження транзиту певного обсягу газу через територію України після 2019 року.
Нагадаємо, "Нафтогаз" заявляє, що нещодавня заява "Газпрому" про те, що Апеляційний суд округа Свеа у Швеції вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу, не відповідає дійсності.
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