"Газпром" заявив, що не продовжуватиме контракт з Україною на транзит

"Контракт на транзит продовжено не буде, але це не означає, що транзиту не буде"

Російський газовий монополіст "Газпром" і "Нафтогаз України" поки що не починали переговорів про майбутнє транзиту російського газу через Україну - є лише консультації на цю тему.

"Поточний контракт за жодних умов, навіть у разі зміни Сонця і Місяця, продовжуватися не буде. Контракт на транзит через Україну продовжено не буде, але це не означає, що транзиту не буде. Близько двох років тому Путін доручив провести переговори про транзит газу через Україну після закінчення контракту", - заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Україна стала членом європейського енергопростору, але досі вимоги про розподіл ГТС не відбулося, при цьому незрозуміло, за яким принципом буде організовано транзит, яким буде тариф. На питання, скільки буде транзит, зараз відповісти неможливо. Україна повинна обґрунтувати економічну привабливість транзиту через свою територію. Поки що немає переговорів, є консультації. Підсумком міг би стати не тільки обсяг, а й умови транзиту. З урахуванням зсуву нашого центру газовидобутку треба, щоб Україна зробила свою пропозицію, але це стосується не тільки ставок і обсягів тарифу - дуже багато економічних умов транзиту", - додав Медведєв.

При цьому він заявив, що "Газпром" готовий до переговорів про новий договір. "Щодо нового договору на транзит - ми готові до переговорів. Арбітражні розгляди можуть не тільки перешкодити, а й допомогти цим переговорам. М'яч на українській стороні - вони повинні обґрунтувати привабливість і можливість транзиту", - підсумував він.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.