Газпром збільшив поставки на окупований Донбас

Російський монополіст Газпром в першому півріччі 2018-го поставив на непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей 1,5 млрд куб. м газу, що на 10,4% більше, ніж в першому півріччі 2017 року (трохи менше ніж 1,4 млрд куб. м) і на 25,3% більше, ніж в першому півріччі 2016 року.

Крім того, з урахуванням раніше оприлюднених даних, у другому кварталі поточного року поставки російської газової монополії на непідконтрольні Україні території склали 292 млн куб. м, перевищивши аналогічний показник минулого року (280 млн куб. м) на 4,3%, йдеться в звітності російської компанії.

У 2016 році Газпром заявив про постачання на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,4 млрд куб. м газу, що на 40,6% або на 0,7 млрд куб. м більше, ніж у 2015 році.

Слід зазначити, що керівництво Газпрому неодноразово заявляло, що постачання газу до ОРДЛО триває на підставі контракту з Нафтогазом від 2009 року.

У лютому цього року Газпром заявив, що заборгованість Нафтогазу за газ, що поставлявся з 2013 року до першого кварталу 2017 року, становить $ 3,3 млрд.

У свою чергу, Нафтогаз неодноразово заявляв, що буде оплачувати Газпрому лише замовлені та прийняті поставки природного газу, тоді як декларовані ним поставки газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей до таких не належать.

У Нафтогазі зазначали, що компанія не бере газ за контрактом із Газпромом на ГВС Прохорівка та Платове на кордоні з РФ.