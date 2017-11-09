Газпром збільшив транзит газу через Україну

Станом на 11 вересня, заявка на поставку газу в напрямку з України на газовимірювальної станції Вельке-Капушани становить 198,9 млн куб. м, що на 5,7%, або на 10,7 млн куб. м більше, ніж 10 сентября (188,2 млн куб. м), - свідчать дані оператора ГТС Словаччини компанії Eustream, - інформують Українські Новини.

Нагадаємо, в Україну розпочались поставки дизельного палива компанії "Газпром" через торговий дім "Сокар Україна".

Як повідомляв iPress.ua, Україна не імпортує газ з Росії вже понад 600 днів, тому всі поставки йдуть в ОРДЛО.

Зважаючи на дані "Газпрому", в першому кварталі 2017 року на неконтрольовані Україною території Донбасу було поставлено 1,109 млрд куб. м газу, в другому кварталі - 280 млн куб. м.

"Газпром" почав постачання газу на неконтрольовані території 19 лютого 2015 року.