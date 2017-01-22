"Газпрому" доведеться самотужки платити за "Північний потік-2"
Про це повідомляє Громадське Телебачення з посиланням на Der Standard.
"Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу "Північний потік-2" – принаймні в найближчому майбутньому", – йдеться в матеріалі видання.
Оскільки компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall відмовилися від фінансової участі у проекті, "Газпром" має заплатити за будівництво 1,75 млрд євро – вдвічі більше, ніж планувалось.
Російська компанія хотіла будувати "Північний потік-2" разом з європейськими партнерами, але при цьому зберегти за собою 50% + 1 акція для контролю.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
Варто відзначити, що "Газпром" надіслав заявку в Україну на збільшення об’ємів експорту палива до Європи через різке похолодання до 278,9 млн куб. м.
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