"Газпрому" доведеться самотужки платити за "Північний потік-2"

Будівництво трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2" російській нафтогазовій компанії "Газпром" доведеться оплачувати з власної кишені, адже європейські інвестори змінили свої плани.

Про це повідомляє Громадське Телебачення з посиланням на Der Standard.

"Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу "Північний потік-2" – принаймні в найближчому майбутньому", – йдеться в матеріалі видання.

Оскільки компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall відмовилися від фінансової участі у проекті, "Газпром" має заплатити за будівництво 1,75 млрд євро – вдвічі більше, ніж планувалось.

Російська компанія хотіла будувати "Північний потік-2" разом з європейськими партнерами, але при цьому зберегти за собою 50% + 1 акція для контролю.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.

У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України. Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Варто відзначити, що "Газпром" надіслав заявку в Україну на збільшення об’ємів експорту палива до Європи через різке похолодання до 278,9 млн куб. м.