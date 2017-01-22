Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Газпрому" доведеться самотужки платити за "Північний потік-2"

Європейські партнери відмовилися інвестувати кошти
Будівництво трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2" російській нафтогазовій компанії "Газпром" доведеться оплачувати з власної кишені, адже європейські інвестори змінили свої плани.
"Газпрому" доведеться самотужки платити за "Північний потік-2" Фото: neurope.eu

Про це повідомляє Громадське Телебачення з посиланням на Der Standard.

"Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу "Північний потік-2" – принаймні в найближчому майбутньому", – йдеться в матеріалі видання.

Оскільки компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall відмовилися від фінансової участі у проекті, "Газпром" має заплатити за будівництво 1,75 млрд євро – вдвічі більше, ніж планувалось.

Російська компанія хотіла будувати "Північний потік-2" разом з європейськими партнерами, але при цьому зберегти за собою 50% + 1 акція для контролю.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.

У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.

Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

Варто відзначити, що "Газпром" надіслав заявку в Україну на збільшення об’ємів експорту палива до Європи через різке похолодання до 278,9 млн куб. м.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2017 21:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat