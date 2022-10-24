Газу в підземних сховищах вистачить на зиму – Шмигаль
Наразі в українських підземних сховищах газу є близько 14,2 млрд кубів блакитного палива – цього достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
"В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", – зазначив очільник Кабінету міністрів.
Він нагадав, що обстріли енергетичних об’єктів України російськими військами продовжуються вже другий тиждень, але ворогу не вдається вивести нашу енергетичну систему з ладу.
Раніше iPress повідомляв, що на тлі енергетичної кризи через вторгнення росії та газового шантажу в Україні різко зріс попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі, українці частіше стали купувати теплий одяг і покривала.
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