Газзбути розіслали платіжки з донарахуваннями за 30 місяців

Це пов'язано з рішенням Верховного Суду від 27 листопада, яким скасовано дію встановлених Кабінетом Міністрів України у 2016 році

Побутові споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.

Це пов'язано з рішенням Верховного Суду від 27 листопада, яким скасовано дію встановлених Кабінетом Міністрів України у 2016 році норм споживання газу для споживачів. У лютому 2016 року уряд Арсенія Яценюка встановило їх на рівні 4,4 кубометра на людину, пізніше за Володимира Гройсмана норму знизили до 3,3 кубометра, пише "Інтерфакс-Україна".

Документи, що встановлюють ці норми, були визнані протиправними та нечинними у зв'язку з порушенням регламенту Кабінету Міністрів під час їхнього затвердження. Йдеться, зокрема, про "недотримання принципів державної регуляторної політики (передбачуваності, плановості, обґрунтованості), відсутність аналізу регуляторного впливу акта, порушення вимог до оприлюднення регуляторного акта та документа, що містить аналіз його регуляторного впливу, відсутність погодження акта з Державною регуляторною службою України".

У зв'язку зі скасуванням цих норм набула чинності попередня постанова, згідно з якою норми були встановлені на рівні 6 кубометрів на одну людину на місяць відповідно.

У зв'язку з цим користувачі почали отримувати платіжки з величезними заборгованостями.

Заяви про зміни норм споживання газу зробили і в облгаззбутах (ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Криворіжгаз"). Зокрема, там заявили, що зараз розрахунки щомісячних обсягів споживання для клієнтів здійснюються вже з урахуванням рішення Верховного Суду.

"Щодо перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися занижені норми, які стали нелегітимними, то ця проблема вимагає врегулювання з боку Кабінету Міністрів, з урахуванням виниклої заборгованості за спожитий, але не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, яких зазнали учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками", - йдеться в офіційній заяві ПАТ "Миколаївгаз".

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.