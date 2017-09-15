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Gazzetta dello Sport вибачилася за статтю з "російським Кримом", - посол

У сьогоднішньому номері написали про те, що Крим не є російським
Авторитетна італійська щоденна спортивна газета Gazzetta dello Sport принесла свої вибачення за те, що в одній зі своїх статей позначила Крим територією Росії.
Gazzetta dello Sport вибачилася за статтю з "російським Кримом", - посол Фото: eurointegration.com.ua

Про вибачення італійського видання розповів посол України в Італії Євген Перелигін в коментарі "Європейської правді".

Газета також опублікувала спростування в сьогоднішньому номері.

"Отримали лист з вибаченнями від головного редактора, а також у сьогоднішньому номері інформацію про те, що Крим не є російським, так як це ніхто не визнав, і Крим був анексований Росією", - зазначив Перелигін.

Як відомо, провідне італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport опублікувало прев'ю матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі", проілюструвавши його картою, де анексований Крим вказано територією Росії. Також автор статті допустив декілька інших помилок.

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1. Свої матчі Ліги Європи, вчора, 14 вересня, провели київське "Динамо" та луганська "Зоря".

Кияни вдома не без проблем перемогли албанський "Скендербеу". У свою чергу луганці поступилися шведському "Естерсунду".

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15 09 2017 14:56
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