Gazzetta dello Sport вибачилася за статтю з "російським Кримом", - посол
Про вибачення італійського видання розповів посол України в Італії Євген Перелигін в коментарі "Європейської правді".
Газета також опублікувала спростування в сьогоднішньому номері.
"Отримали лист з вибаченнями від головного редактора, а також у сьогоднішньому номері інформацію про те, що Крим не є російським, так як це ніхто не визнав, і Крим був анексований Росією", - зазначив Перелигін.
Як відомо, провідне італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport опублікувало прев'ю матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі", проілюструвавши його картою, де анексований Крим вказано територією Росії. Також автор статті допустив декілька інших помилок.
Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1. Свої матчі Ліги Європи, вчора, 14 вересня, провели київське "Динамо" та луганська "Зоря".
Кияни вдома не без проблем перемогли албанський "Скендербеу". У свою чергу луганці поступилися шведському "Естерсунду".
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