Гелетей каже, що його підлеглі журналістів не били, а лише перечепились через горб

Службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший"), не виявила порушень у їхніх діях.

Про це повідомив начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей на зустрічі з журналістами.

"Військовослужбовець упав. Там який горб! У темряві, пісок. Спіткнувся, впав і зачепився за оператора", – зазначив Гелетей, коментуючи напад на знімальну групу програми.

Окрім того, він зазначив, що співробітники УДО мали право попросити журналістів перейти в інше місце.

"Вас обмежили знімати в тому місці, де була визнана режимна зона. Режимна зона – це не обов’язково турнікети. Це може просто людина стояти і сказати "вибачте, проводяться охоронні заходи". Вас ніхто не обшукував, вам ніхто не забороняв знімати. Вас попросили перейти в інше місце і дайте можливість працювати", – зазначив він.

Водночас сам журналіст Михайло Ткач зауважив, що працівники УДО не повідомляли про те, що тут режимний об’єкт.

"Якщо начальник УДО каже, що журналісти порушили межі режимної території, то, по-перше, для того, щоб журналіст знав і не порушував ці межі, вони повинні бути чітко визначені на місцевості. Цього не було зроблено співробітниками УДО, і це ми бачимо на відео. А оскільки цього не було зроблено, більше того, на мою думку, для встановлення такої охоронної зони не було підстав, то ніяких порушень з боку журналістів не було. Журналісти перебували у публічному місці. Навіть якщо журналісти би порушили межі охоронної зони, то це не дає підстав завдавати неспівмірної шкоди журналістам. На мою думку, діяльність журналістів була законною", – зазначила медіа-юрист Віра Крат.

"Для нас, як для юристів, наслідки службової перевірки УДО не мають беззаперечного значення. Озвучені Валерієм Гелетеєм результати цієї внутрішньої перевірки не відповідають тому, що ми бачимо на відео, оприлюдненому журналістами програми «Схеми». Більше того, відео повністю спростовує заяву начальника УДО. Тому ми будемо намагатися з’ясовувати обставини і доводити провину співробітників УДО у кримінальному проваджені про перешкоджання журналістській діяльності", – додала вона.

Валерій Гелетей також зазначив, що поки не підписав висновку внутрішнього розслідування.

Як відомо, напередодні журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і людиною з посвідченням Державного управління справами виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.