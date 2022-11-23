Гелікоптери Sea King та 10 тисяч артснарядів передасть Україні Британія

Міністерство оборони Британії ухвалило рішення передати Україні три вертольоти Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес, передає ВВС.

За інформацією агентства, перший із трьох вертольотів уже прибув до України.

За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Крім того, за словами Уоллеса, Україна отримає додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Боєкомплект має допомогти ЗСУ захистити нещодавно звільнену територію.

Зазначається, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом. Остання "вертушка" була списана у 2018 році.