Генасамблея ООН проголосувала проти російського проекту резолюції про збереження ДРСМД

"США проголосують проти проекту резолюції, оскільки РФ постійно його порушує"

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю не підтримала проект резолюції A/73/L.70 про збереження чинним і дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

"За" проект резолюції проголосували 43 делегати, 46 - "проти", а ще 78 утрималися, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до статті 18 Статуту ООН для схвалення такого проекту потрібно дві третини голосів присутніх.

Проект резолюції внесла на розгляд Генасамблеї ООН Російська Федерація. Документ має на меті висловити рекомендації учасникам ДРСМД зберегти договір чинним.

Виступаючи на Генасамблеї перед проведенням голосування щодо проекту, заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що за допомогою ДРСМД "було внесено суттєвий внесок в міжнародну безпеку і стабільність", а відмова від нього має серйозні наслідки.

"Натисніть зелену кнопку та підтримайте наш проект", - закликав він.

У свою чергу американська сторона виступила проти ухвалення проекту цієї резолюції.

"США проголосують проти проекту резолюції, оскільки РФ постійно його порушує. Росія розробляє, тестує системи ракет, які мають дальність понад 500 км і які заборонені за ДРСМД", - сказав американський представник.

Американську сторону перед проведенням голосування підтримала також Польща, заявивши про наявні порушення ДРСМД із боку РФ, і Україна.

На користь збереження ДРСМД перед голосуванням виступили представники Австрії, Білорусі та Китаю. Зокрема, за словами представника Австрії, Європа, хоча і не є стороною ДРСМД, отримала від нього користь за 30 років дії.

ДРСМД було укладено між СРСР і США та підписано у Вашингтоні 8 грудня 1987. З радянського боку його підписав генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов, а з американської - президент США Рональд Рейган. Договір набув чинності 1 червня 1988 року.

Договір передбачає відмову від виробництва, випробувань і розгортання балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності.

Про плани Вашингтона вийти з ДРСМД президент США Дональд Трамп заявив 20 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США протягом 30 днів має намір зняти санкції з трьох енергетичних компаній, які належать російському олігархові Олегу Дерипасці.