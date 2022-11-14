Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків за наслідки агресії рф

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії в понеділок ухвалила резолюцію авторства України та ще пів сотні держав, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.

Про це повідомляє "Укрінформ"

За резолюцію проголосували 94 країни, ще 73 утрималися. Проти резолюції висловилися 14 країн: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.

Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що російську федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями.

Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною "міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України".

Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною "міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь росії в Україні".

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що мир між росією і Україною має бути укладений на основі принципів організації та міжнародного права.