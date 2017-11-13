Генасамблея ООН закликає країни до перемир'я на час зимової Олімпіади

Генеральна асамблея ООН закликає країни до перемир'я на час зимової Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхенчхані

Про це передає Yonhap з посиланням на прийняту резолюцію.

Повідомляється, що в прийнятій резолюції Генасамблея ООН закликає всі країни "дотримуватися..."олімпійського перемир'я" у період, який починається за сім днів до початку XXIII зимових Олімпійських ігор і закінчується через сім днів після закриття XII зимових Паралімпійських ігор, які пройдуть в Пхенчхані". Також учасниць ООН закликають забезпечити безпечний проїзд та участь своїх спортсменів в Олімпійських іграх.

Зазначимо, Олімпіада-2018 року пройде в Пхенчхані з 9 по 25 лютого. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН в середу розгляне ситуацію з правами людини в Україні.

Огляди будуть базуватися на трьох документах: національній доповіді, звітах незалежних експертів та інформації, наданої зацікавленими сторонами - правозахисними установами та організаціями.