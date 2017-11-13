Генасамблея ООН закликає країни до перемир'я на час зимової Олімпіади
Про це передає Yonhap з посиланням на прийняту резолюцію.
Повідомляється, що в прийнятій резолюції Генасамблея ООН закликає всі країни "дотримуватися..."олімпійського перемир'я" у період, який починається за сім днів до початку XXIII зимових Олімпійських ігор і закінчується через сім днів після закриття XII зимових Паралімпійських ігор, які пройдуть в Пхенчхані". Також учасниць ООН закликають забезпечити безпечний проїзд та участь своїх спортсменів в Олімпійських іграх.
Зазначимо, Олімпіада-2018 року пройде в Пхенчхані з 9 по 25 лютого. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН в середу розгляне ситуацію з правами людини в Україні.
Огляди будуть базуватися на трьох документах: національній доповіді, звітах незалежних експертів та інформації, наданої зацікавленими сторонами - правозахисними установами та організаціями.
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