Генасамблея ООН затвердила Глобальний пакт про біженців

"Це найбільш значуща ініціатива з розділення тягаря проблеми біженців"

На 55-му засіданні Генеральної Асамблеї ООН країни-учасниці прийняли Глобальний пакт про біженців.

"Прийнятий у понеділок Глобальний пакт про біженців стане найбільш сильним і справедливим міжнародним відгуком для мільйонів людей, які залишили свої будинки, і для спільнот, які їх поселили", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter ООН, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Генасамблея ООН щойно узгодила історичний Пакт про біженців. Це найбільш значуща ініціатива з розділення тягаря проблеми біженців, яку я бачив за останні 34 роки роботи з біженцями", - відзначає верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Дана угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих їх країн, механізми щодо поліпшення ситуації із забезпеченням біженців на нових місцях, а також зусилля щодо поліпшення умов життя в тих місцях, звідки спостерігається найбільший відтік жителів.

На Генасамблеї ООН у понеділок пакт підтримала 181 країна, дві країни проголосували проти.

Додамо, що перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі триває протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.