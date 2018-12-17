Генасамблея ООН затвердила Глобальний пакт про біженців
"Прийнятий у понеділок Глобальний пакт про біженців стане найбільш сильним і справедливим міжнародним відгуком для мільйонів людей, які залишили свої будинки, і для спільнот, які їх поселили", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter ООН, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Генасамблея ООН щойно узгодила історичний Пакт про біженців. Це найбільш значуща ініціатива з розділення тягаря проблеми біженців, яку я бачив за останні 34 роки роботи з біженцями", - відзначає верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Дана угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих їх країн, механізми щодо поліпшення ситуації із забезпеченням біженців на нових місцях, а також зусилля щодо поліпшення умов життя в тих місцях, звідки спостерігається найбільший відтік жителів.
На Генасамблеї ООН у понеділок пакт підтримала 181 країна, дві країни проголосували проти.
Додамо, що перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі триває протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.
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