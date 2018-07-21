Гендерним уповноваженим у Запорізькій області призначили чиновника, який закликав боротися з ЛГБТ

У Запорізькій області голову обласної організації партії "Самопоміч" та заступника голови облради Владислава Марченка призначили Уповноваженим із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

При цьому Марченко заявляв, що рух за права ЛГБТ зазіхає на християнські цінності України, повідомляє "Громадське радіо".

Про призначення стало відомо з документа від 16 березня, який опублікувала цього тижня міжфракційна депутатська комісія "Рівні можливості".

Регіональна представниця організації Amnesti International Наталія Лобач вважає, що призначення на цю посаду саме Владислава Марченка викликає подив. Лобач наголошує, що боротьба за гендерну рівність – це боротьба з дискримінацією, а голова обласної "Самопомічі" сам часто транслює дискримінаційні висловлювання.

"По-перше, всі ми чули плівки, де обговорюються корупційні схеми щодо розподілу міського бюджету Запоріжжя – і це все порівнювалося зі зґгвалтуванням і використовувалася дуже сексистська, дуже агресивна і дуже зневажлива лексика. По-друге, вся Україна бачила, і це було висміяно в програмах центральних каналів, такі досить гомофобні дописи в блогах, де Україна порівнювалася з Угандою – країною "третього світу", яка ухвалила репресивні закони щодо людей з гомосексуальною орієнтацією. Виходячи з попередніх висловлювань і скандальних заяв, не дуже зрозуміло, за що буде боротися людина на цій посаді", – зазначає Лобач.

У записі, який торік 27 грудня опублікувала Генпрокуратура в рамках антикорупційного розслідування, зафіксовано, як Владислав Марченко жартував з братом про "розрив корупційної пліви". Пізніше заступник голови облради писав на сторінці в соцмережі, що "свої Божі інтереси" та боротися з ЛГБТ можна за прикладом Уганди. Марченко описав законодавчий досвід країни щодо ЛГБТ: "… показує, що в сучасному світі можливо відстоювати свої Божі інтереси, незважаючи на опір нового світового порядку".

Також раніше Марченко в інтерв'ю "061" заявляв, що ЛГБТ зазіхає на християнські цінності України як православної країни:

"Мені, людині, яка вихована в християнській моралі, властиво традиційно мислити в цих питаннях. Питання сім'ї для мене дуже важливі, тому що, коли дитина росте у здоровій повноцінній сім'ї, ми отримуємо другу націю. Є сексменшинства, це їхнє право. Я на їхнє право не збирався і не збираюся впливати. Це їхній усвідомлений вибір. Інше питання – коли ці цінності пропагуються і нав'язуються. Тут є проблема. Наше суспільство на сьогодні декларує, що сповідує християнські цінності, адже ми православна країна?! Під виглядом того, що утискають ЛГБТ-спільноти, йде агресивна пропаганда".

Представник профільної громадської організації "Гендер Зед" Дмитро Калінін вважає призначення Марченка на посаду Уповноваженого політичним.

"На посаду обрано людину, яка на власній сторінці у Facebook пише, що непогано б в Україні втілити досвід Уганди, але все одно її призначають на таку посаду. Й очевидно, що це не через те, що людина є фахівцем своєї справи, а через те, що вона буде мати якісь політичні дивіденди. І з кожним таким призначенням чи обранням межа абсурдності відсувається все далі. Уже майже не дивує, що політик, який виступає за 14 років в'язниці для геїв, і пожиттєве для "геїв-рецидивістів", відповідає за рівність прав та можливостей у Запорізькій області", – вважає Калінін.

Рішення щодо призначення уповноваженого ухвалює обласна рада. Владислав Марченко підтримав створення в обласній раді міжфракційної групи "Рівні можливості". Кандидатуру Владислава Марченка запропонувала голова міжфракційної депутатської групи Тетяна Ковиліна. У коментарі "Громадському радіо" депутатка пояснила, що допису в соцмережі про Уганду вона не бачила. Ковиліна здивувалася, що це призначення викликало хвилю обурення.

Після обурення активістів Марченко опублікував на своїй сторінці в соцмережі допис, у якому розповів, чим займатиметься. Для більшої переконливості новий Уповноважений порадив зробити "одну вправу" та загуглити, що таке гендерна нерівність. Про гендер Марченко нічого не написав. На відміну від біологічної статі гендер є набором соціально-рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть збігатися з біологічними особливостями або суперечити їм. Поняття ЛГБТ і гендер фігурують у єдиній Декларації ООН з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, яку підписала Україна.

"Громадське радіо" запитало в нового Уповноваженого про його плани на цій посаді. Марченко відповів письмово. Чиновник залишив без відповід частину питань: наприклад, про Стамбульську конвенцію та протидію домашньому насиллю, зазначивши, що "Самопоміч" дотримується гендерних квот. Крім того, не відповів на запитання, чи призначив би помічником трансгендера. Марченко розповів, що на посаді планує боротися за рівні права та можливості жінок і чоловіків, зокрема в діяльності обласної ради.

"Питання гендерної рівності – це питання поваги. Це – один з принципів, якого я дотримуюсь. Гендерна рівність – це повага та однакове відношення до представників обох статей. У роботі на цій посаді я займаюся, крім усього іншого, взаємодією з громадськими організаціями, аналізом стану забезпечення гендерної рівності, тощо. Саме ці завдання, а також недопущення дискримінації за різними ознаками, я вважаю для себе першочерговими", – зазначив Марченко.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко під час зустрічі з активістами та активістками в Києві зазначила, що знає про дискусії навколо цього призначення та запропонувала вихід із подібних ситуацій:

"Впливати на призначення, які відбуваються на місцевому рівні ми не можемо. Це компетенція, яка є у кожної структури, і на це впливати неможливо. Але водночас ми можемо (я якраз про це думала) розробити критерії оцінки, перелік гендерних компетенцій, якими мають володіти люди, які претендують на ці посади. Як ми їх будемо затверджувати, я ще поки не знаю. Але розробити цей перелік – це якраз можливість співпраці з громадськими організаціями. Це дуже важливо, і на це треба обов'язково відреагувати отаким чином. Думати, як його зробити загальнообов’язковим", – розповіла Левченко.