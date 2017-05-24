Гендиректор держпідприємства МВС отримав умовний термін за незаконний продаж піску
У березні 2014 року на території Вишеньківської сільської ради було виявлено велику кількість річкового піску, незаконно намитого з Канівського водосховища. Гендиректор "Спецсервісу" дізнався про наявність 162 тонн безгосподарського піску і запропонував своєму знайомому реалізувати його, інформує "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".
Надалі Петровський незаконно продавав річковий пісок ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської" і ВАТ "Дарницький ЗЗБК".
У квітні 2017 року підсудний підписав з Генеральною прокуратурою угоду про визнання провини, а 13 травня суд її затвердив.
Згідно з вироком, Петровського визнано винуватим за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу і засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки і оштрафовано на 17 тис. гривень.
Як відомо, голова МВС Арсен Аваков призначив Петровського на посаду 13 травня 2014 року.
Нагадаємо, що директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" затримано при отриманні хабара.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків