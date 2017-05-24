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Гендиректор держпідприємства МВС отримав умовний термін за незаконний продаж піску

У квітні підсудний підписав з Генпрокуратурою угоду про визнання провини
Бориспільський міськрайонний суд засудив до чотирьох років в'язниці умовно генерального директора держпідприємства "Спецсервіс" Міністерства внутрішніх справ Василя Петровського за незаконний продаж 162 тонн піску на 5 млн гривень.
Гендиректор держпідприємства МВС отримав умовний термін за незаконний продаж піску Фото: kamenjari-info.org

У березні 2014 року на території Вишеньківської сільської ради було виявлено велику кількість річкового піску, незаконно намитого з Канівського водосховища. Гендиректор "Спецсервісу" дізнався про наявність 162 тонн безгосподарського піску і запропонував своєму знайомому реалізувати його, інформує "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".

Надалі Петровський незаконно продавав річковий пісок ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської" і ВАТ "Дарницький ЗЗБК".

У квітні 2017 року підсудний підписав з Генеральною прокуратурою угоду про визнання провини, а 13 травня суд її затвердив.

Згідно з вироком, Петровського визнано винуватим за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу і засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки і оштрафовано на 17 тис. гривень.

Як відомо, голова МВС Арсен Аваков призначив Петровського на посаду 13 травня 2014 року.

Нагадаємо, що директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" затримано при отриманні хабара.

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24 05 2017 12:36
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