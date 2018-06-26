Гендиректор УНЛ розповів, як буде розвиватися лотерейний ринок в Україні

Сценарій розвитку лотерейного ринку в Україні буде аналогічний тому, за яким він розвивався в сусідніх європейських країнах.

"В Україні є всі передумови, як з точки зору людей, так і інфраструктури, для впровадження технологій. У нас значний відсоток проникнення інтернету та смартфонів серед населення, добре розвиваються сучасні платіжні сервіси. При наявності певних можливостей, ми за рік-два подолаємо технологічний розрив, який сьогодні існує відносно європейських країн", - заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський у своєму інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

За словами Бочковського, УНЛ має чітку стратегію розвитку, втілити яку компанія зможе після прийняття необхідних регуляторних актів з боку уряду.

"Відповідна стратегія передбачає фокусування на ряді ключових напрямків. Інвестування в розвиток мережі, як наземної, так і цифрової. Побудова мережі передбачає залучення тисяч підприємців до співпраці, створення робочих місць, генерацію додаткового доходу підприємцям, побудову партнерських відносин з місцевим населенням. Необхідно розвивати комунікацію і пропозицію лотереї через інтернет та мобільні канали, оскільки потенційними гравцями в лотерею є все населення країни", - підкреслив він.

Разом з тим, як заявив Бочковський, для УНЛ ідеальним гравцем є людина, яка грає один раз в тиждень на невелику суму, щоб отримати шанс на величезний приз і здійснити свою мрію. "Ми не підтримуємо витрачання значних сум і постійну участь в лотереї, а тому інвестування у відповідальну гру є одним з пріоритетів нашої стратегії розвитку", - зазначив гендиректор УНЛ.

Однією з ключових частин стратегії компанії, за словами Бочковського, є програма корпоративної соціальної відповідальності, яка передбачає спрямування частини прибутку на підтримку суспільно важливих проектів в галузі культури, спорту, музики і т.д. "У цьому ми бачимо місію лотереї, як засобу залучення людей до участі у благодійництві заради блага всього суспільства", - резюмував він.

Раніше власник УНЛ, британський бізнесмен Майкл Джон Фогго спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на покупку частки компанії.

"Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні придбання я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення - неправда. Інформація про наявність у когось опціону на викуп частки УНЛ - теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб і інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність" - підкреслив він.