Гендиректор "Військторгсервісу" втратив посаду через хабарництво
За даними прокуратури, зловмисники вимагали від підприємців ринку "7 кілометр" хабар за підписання договору оренди торгових місць на загальну суму 1 млн грн, і були затримані під час отримання частини хабаря в сумі 75 тисяч гривень.
Слідство перевірило причетність інших осіб до вчинення злочину, але довести їх провину не вдалось. Про це повідомляє видання Realist.
У прокуратурі зазначили, що злочин було скоєно через відсутність контролю за діяльністю філії з боку керівництва "Військторгсервіс".
Найближчим часом обвинувальний акт проти чиновників буде направлений до суду.
Нагадаємо, Служба безпеки України в суботу, 13 травня, повідомила про затримання начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. Підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень у приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.
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