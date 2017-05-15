Гендиректор "Військторгсервісу" втратив посаду через хабарництво

Чиновники були затримані під час отримання частини хабаря в сумі 75 тисяч гривень

Гендиректор концерну "Військторгсервіс" та начальник філії "Одеського управління військової торгівлі" втратили свої посади через здирництво хабара в розмірі майже мільйон гривень: обвинувальний акт у справі найближчим часом передадуть до суду.

За даними прокуратури, зловмисники вимагали від підприємців ринку "7 кілометр" хабар за підписання договору оренди торгових місць на загальну суму 1 млн грн, і були затримані під час отримання частини хабаря в сумі 75 тисяч гривень.

Слідство перевірило причетність інших осіб до вчинення злочину, але довести їх провину не вдалось. Про це повідомляє видання Realist.

У прокуратурі зазначили, що злочин було скоєно через відсутність контролю за діяльністю філії з боку керівництва "Військторгсервіс".

Найближчим часом обвинувальний акт проти чиновників буде направлений до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України в суботу, 13 травня, повідомила про затримання начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області. Підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень у приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.