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Гендиректора Cambridge Analytica відсторонили від посади через справу стосовно Facebook

Компанія проводить внутрішнє розслідування
Правління британської консалтингової компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у зловживанні даними 50 млн користувачів Facebook, відсторонило генерального директора Александра Нікса.
Гендиректора Cambridge Analytica відсторонили від посади через справу стосовно Facebook Фото: Facebook / Airbites

Про це повідомляє ABC News.

Рада директорів компанії заявила, що коментарі Нікса, які за допомогою прихованої зйомки записав британський Channel 4, та інші звинувачення "не відображають цінності та роботу фірми, а його відсторонення віддзеркалює серйозність, з якою правління розглядає це порушення".

Нікса було відсторонено негайно на час проведення внутрішнього розслідування.

Нагадаємо, Facebook почала внутрішнє розслідування після того як стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соціальній мережі. В компанії це спростовують. На тлі скандалу компанія Цукерберга втратила 5 млрд.

Також Цукерберга закликають відзвітувати перед британськими парламентарями через скандал навколо Cambridge Analytica, яка співпрацювала зі штабом Трампа.

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21 03 2018 12:10
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