Гендиректора Cambridge Analytica відсторонили від посади через справу стосовно Facebook
Про це повідомляє ABC News.
Рада директорів компанії заявила, що коментарі Нікса, які за допомогою прихованої зйомки записав британський Channel 4, та інші звинувачення "не відображають цінності та роботу фірми, а його відсторонення віддзеркалює серйозність, з якою правління розглядає це порушення".
Нікса було відсторонено негайно на час проведення внутрішнього розслідування.
Нагадаємо, Facebook почала внутрішнє розслідування після того як стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки в соціальній мережі. В компанії це спростовують. На тлі скандалу компанія Цукерберга втратила 5 млрд.
Також Цукерберга закликають відзвітувати перед британськими парламентарями через скандал навколо Cambridge Analytica, яка співпрацювала зі штабом Трампа.
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