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Гендиректора "Укрвакцини" відправили під нічний домашній арешт

Крім того, суд зобов’язав здати закордонний паспорт та поклав на нього процесуальні обов’язки
Гендиректора "Укрвакцини", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень, тимчасово відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.
Гендиректора "Укрвакцини" відправили під нічний домашній арешт Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та відсторонив на 2 місяці від займаної посади генерального директора державного підприємства "Укрвакцина", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн державних коштів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, зобов’язав здати закордонний паспорт та поклав на нього процесуальні обов’язки.

11 квітня Генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів держпідприємства на понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів в Україні.

Однак слідство отримало докази, що зазначені послуги не тільки не надавалися, але і взагалі ці приватні компанії не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охорони.

Нагадаємо, державні аудитори за перші 3 місяці 2018 року виявили порушень та зловживань на 50 мільйонів гривень, а також попередили прийняття неефективних управлінських рішень, що могли завдати збитків на 71 мільйон гривень.

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13 04 2018 21:59
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