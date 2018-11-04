Гендиректору "Укрвакцини" повідомили про підозру у розтраті понад 1,5 млн грн
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури України.
"Встановлено, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад 1,5 млн грн, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг з охоронного супроводу вантажів при перевезенні вакцин та інших медпрепаратів на території України", - наголошується в повідомленні.
Слідство має докази, які не тільки вказують, що приватні підприємства зазначені послуги по охороні перевезення вантажів не надавали ДП "Укрвакцина", але і не мали необхідних матеріаль
них і трудових ресурсів для здійснення охоронної діяльності.У цей час гендиректору інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення його від займаної посади гендиректора ДП "Укрвакцина".
Як повідомлялося, сімох співробітників "Охматдиту" підозрюють в присвоєнні ліків на 8 млн гривень.
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