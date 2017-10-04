Генерал Назаров, якого суд визнав винним у збитті Іл-76, розповів про підготовку апеляції

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд засудив до семи років в'язниці у справі про збитий військовий літак Іл-76 над Луганським аеропортом влітку 2014 року, разом з адвокатами готують апеляцію.

У цьому контексті він підкреслив, що суд не встановив офіційної причини, що привела до катастрофи, тобто – з якої зброї збили ІЛ-76.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

"Суд фактично не встановив, що стало причиною збиття літака, - так само, як цього не зробили протягом досудового розслідування протягом року, і ми про це зараз пишемо в апеляції", - сказав він.

Щодо тієї версії, яка розглядається, він з посиланням на комісію Міноборони зазначив, що вірогідним знаряддям, з якого збили військовий літак над Луганським аеропортом влітку 2014 року, стала зенітно-артилерійська установка.

"Матеріали з'ясування причин катастрофи літака - це серйозна праця, яка була відпрацьована комісією Міністерства оборони. А ще є звіт, який був відпрацьований Державним національним інститутом авіації ЗСУ - теж потужним колективом. Вони кажуть, що, швидше за все, причиною руйнування літака і його катастрофи стала ураження зенітно-артилерійською зброєю. Це, швидше за все, була зенітно-артилерійська установка", - повідомив Назаренко.

Далі він пояснив логіку свого рішення про дозвіл на політ. Як стверджує генерал-майор, згідно з розпорядженнями на той момент, польоти літаків повинні були проходити в нічний час, оскільки при таких умовах дуже складно прицілитися не тільки з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК), а й із зенітно-артилерійських установок. Назаров уточнив, що до катастрофи відбулося 19 успішних польотів. Після того, як бойовики збили літак, ще один борт повернули назад.

Нагадаємо, 27 березня Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова у справі про збитий влітку 2014 року в Луганському аеропорту військовий літак Іл-76 і засудив його до семи років позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ: Трагедія Іл-76, втеча Гіркіна, Іловайський котел, 32 блокпост: за що потрібно судити начальника Генштабу Муженка

Нагадаємо, що в Павлоградському міськрайсуд оприлюднили обвинувальний акт щодо генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про збитий бойовиками під Луганськом літака Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.

Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.

На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.

Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".