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Генерал СБУ Олександр Куць очолив Донеччину

Порошенко підтримав призначення Олександра Куця
Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.
Генерал СБУ Олександр Куць очолив Донеччину Фото: dn.gov.ua

41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, Павло Жебрівський заявляв, що Донецьку область очолить Олександр Куць.

Також, Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.

Додамо, за словами голови НАБУ Артема Ситника, призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України не відповідає критеріям положень закону про бюро.

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22 06 2018 14:39
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