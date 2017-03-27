Генерала Назарова засудили до семи років в'язниці у справі про катастрофу Іл-76
Відповідний вирок у понеділок, 27 березня, ухвалив Павлоградський суд, інформує "Українська правда".
"Назарова Віктор Миколайовича визнати винним і призначити йому строк покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", - зачитала вирок суддя.
Фото: 1KR.UA
Суд визнав його винним за частиною 3 статті 425 КК України - недбале ставлення до військової служби.
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Нагадаємо, що в Павлоградському міськрайсуд оприлюднили обвинувальний акт щодо генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про збитий бойовиками під Луганськом літака Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.
Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.
На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".
17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.
Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
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