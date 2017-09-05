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Генерали і офіцери командування Сухопутних військ ЗСУ поклали квіти на могилу Ватутіна у Києві

Захід відбувся з нагоди Дня пам'яті та примирення
В Києві генерали та офіцери Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) взяли участь у проведенні ритуалу покладання квитів до могили Героя Радянського Союзу генерала армії Миколи Ватутіна.
Генерали і офіцери командування Сухопутних військ ЗСУ поклали квіти на могилу Ватутіна у Києві Фото: mil.gov.ua

Квіти були покладені в рамках заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.


Фото: Міноборони

Відзначимо, що в Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Також біля Арсенальної площі почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

У свою чергу із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Нагадаємо, що в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.

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09 05 2017 12:18
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