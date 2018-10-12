Генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі був співучасником вбивства Хашогджі

Президент США Дональд Трамп заявив, що бін Салман "міг добре знати" про вбивство журналіста Джамала Хашогджі

Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.

Про це заявив керівник управління з комунікації адміністрації президента Туреччини Фахреддин Алтун, повідомляє "Громадське".

У Туреччині також розчаровані відмовою Саудівської Аравії видати двох осіб, причетних до злочину.

Представник адміністрації президента Туреччини висловив упевненість у необхідності почати міжнародне розслідування вбивства Хашоггі.

Алтун зазначив, що Ер-Ріяд міг би продемонструвати світовій спільноті готовність розкрити всі деталі злочину. Натомість відмова від співпраці з турецькими органами правосуддя грає на руку критикам влади Саудівської Аравії, які звинувачують королівство у приховуванні деталей злочину.

Нещодавно ЦРУ представило докази причетності саудівського наслідного принца до вбивства журналіста Хашогджі.

CNN повідомив, що журналіст Хашогджі хотів створити протестний рух проти влади Саудівської Аравії.

Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що ЦРУ дійшло висновків, що принц Мохаммед бін Салман наказав убити журналіста Джамала Хашогджі.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.