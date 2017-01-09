Генконсульство РФ в Сан-Франциско оголосило про припинення роботи з 1 вересня
Про це йдеться на сайті дипломатичної установи.
"Вважаємо, що рішення про закриття Генерального консульства Росії у Сан-Франциско є черговим недружнім кроком з боку американської влади, який насамперед боляче вдарить по російським громадянам, які проживають у консульському окрузі, а також за американським громадянам, так як значна частина росіян має американське громадянство", – заявили в диппредставництві.
За даними генконсульства, в 2016 році вона видала американцям більше 16 тис. туристичних віз для відвідання Росії.
"Також викликають подив терміни, які американські власті дали для закриття генконсульства – дві доби", – йдеться в повідомленні.
У четвер повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки вимагає закрити консульство Російської Федерації в Сан-Франциско.
Відзначається, що це відповідь на «необгрунтовані і шкідливі» вимоги Росії, які виконали США. Вашингтон готовий на «подальші заходи», але закликає відмовитися від дій у відповідь, додали в Держдепі США.
Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров в телефонній розмові з Держсекретарем США Рексом Тіллерсона заявив, що Москва відреагує на закриття російського консульства у Сан-Франциско.
Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.
Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
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