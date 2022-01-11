Генотропін для бодібілдингу. На що дивитись при виборі препарату?

За рахунок постійного вдосконалення розвитку генної інженерії, всі люди можуть використовувати гормони росту синтетичного походження. Такі препарати поширені серед бодібілдерів, пауерліфтерів та інших представників спорту, а також людей, які ведуть активний спосіб життя. Одним із найпопулярніших препаратів є генотропин. Купити цей препарат за доступною ціною можна в інтернет-магазині “Стероїд-шоп”.

Властивості генотропіну

Генотропін – це соматотропний людський гормон рекомбінантного типу. За допомогою даного препарату атлет може стати володарем підтягнутого, гарного та накачаного тіла. Генотропін позитивно впливає на вуглеводний, білковий та мінеральний склад організму. Має велику кількість переваг і відноситься до безпечної фармакології. Генотропін повністю ідентичний із людським гормоном росту.

Які переваги та ефекти має генотропін?

Генотропін було отримано за допомогою рекомбінантних технологій. Випускається в ін'єкційній формі. Має позитивну дію на весь організм. Ефективність прийому генотропіну:

спалює підшкірний жир;

робить рельєф тіла більш вираженим та підтягнутим;

підвищує витривалість;

збільшує силові показники;

сприяє нарощуванню м'язової маси;

прискорює синтез білка;

позитивно впливає на стан кісток, зв'язок і суглобів.

Ціна на генотропін вища, ніж на анаболічні стероїди. Найчастіше купити цей препарат воліють професійні бодібілдери, важкоатлети та пауерліфтери. Висока вартість обумовлена ​​складним способом виготовлення препарату.

Спосіб використання генотропіну у бодібілдингу

Перед прийомом генотропіну необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Це пов'язано з тим, що дозування препарату призначає лікар індивідуально. Норма прийому залежить від характеру тренувань, фізичної підготовки та досвіду прийому препаратів спортивної фармакології. Тривалість курсу становить 5-6 місяців. Ін'єкції роблять 1-2 рази на добу. Професійні спортсмени приймають генотропін у дозуванні 4000 МО на тиждень. Початківцям рекомендується починати з норми 1500 МО. Звертаємо вашу увагу на те, що збільшення дозування може призвести до гіперглікемії.

На що дивитись при виборі генотропіну?

При виборі генотропіну, як і будь-якої іншої спортивної фармакології, необхідно з увагою поставитися до вибору магазину, в якому ви будете купувати препарати. Це пов'язано з тим, що виключно оригінальна продукція здатна піти користь. Підробки можуть призвести до згубних наслідків. Особливо це правило стосується прийому гормону росту. Купити генотропін в Україні оригінального походження можна на сайті "Steroids-shop". На кожній упаковці є батч-код, за допомогою якого можна перевірити оригінальність препарату. Для цього на сайті виробника необхідно ввести вказаний вище код.