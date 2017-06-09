Генпрокуратура Бразилії звинувачує двох екс-президентів в злочинній діяльності

За даними генпрокурора Бразилії, злочини чинились щонайменше з 2002 року і до середини 2016 року

Генеральний прокурор Бразилії Родрігу Жано у вівторок, 5 вересня, обвинуватив двох колишніх президентів країни - Луіса Інасіо Лулу да Сілву та Ділму Руссефф - у створенні "злочинної організації".

Як повідомляє агенція dpa з посиланням на бразильський інтернет-портал G1, генпрокурор Бразилії подав до верховного суду країни відповідний позов із обвинуваченням на адресу двох колишніх президентів. У позові, зокрема, стверджується, що два колишніх лідери країни були тісно залучені у корупційний скандал навколо отримання Робітничою партією, членами якої вони є, хабарів на сотні мільйонів доларів у роки її перебування при владі. Зокрема, за даними Жано, партія отримувала хабарі від діяльності нафтової компанії Petrobras, банку BNDES та міністерства планування.

За даними генпрокурора Бразилії, злочини чинились щонайменше з 2002 року і до середини 2016 року. Але більша частина злочинів була скоєна за часів перебування при владі да Сілви, стверджує Жано.

Зазначимо, у серпні опозиції в парламенті Бразилії не вдалося притягнути до відповідальності президента країни Мішела Темера в зв'язку зі звинуваченнями в корупції.

Стверджується, що Темер довгий час отримував хабарі для Партії бразильського демократичного руху, до якої він належить, від підприємця Жослен Батісти, власника найбільшого в країні виробника м'яса, компанії JBS.