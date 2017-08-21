Генпрокуратура допитала Насалика і екс-міністра енергетики Демчишина, - ЗМІ

Генеральна прокуратура допитала міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика й екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Допит відбувся позаминулого тижня (7-11 серпня), повідомляють джерела "Українських новин" в Генпрокуратурі.

Співрозмовник розповів, що Насалика і Демчишина допитали в рамках розслідування зловживань на газовому ринку.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості депутата Насалика у квітні 2016 року. До цього, міністром був Демчишин.

У березні 2017 року прокуратура Києва відкрила справу проти Насалика за статтею "перешкоджання діяльності народного депутата".