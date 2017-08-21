НОВИНИГенеральна прокуратура допитала міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика й екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура допитала Насалика і екс-міністра енергетики Демчишина, - ЗМІ
Справа стосується розслідування зловживань на газовому ринку
Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.
Допит відбувся позаминулого тижня (7-11 серпня), повідомляють джерела "Українських новин" в Генпрокуратурі.
Співрозмовник розповів, що Насалика і Демчишина допитали в рамках розслідування зловживань на газовому ринку.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості депутата Насалика у квітні 2016 року. До цього, міністром був Демчишин.
У березні 2017 року прокуратура Києва відкрила справу проти Насалика за статтею "перешкоджання діяльності народного депутата".
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