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Генпрокуратура допитала Насалика і екс-міністра енергетики Демчишина, - ЗМІ

Справа стосується розслідування зловживань на газовому ринку
Генеральна прокуратура допитала міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика й екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Генпрокуратура допитала Насалика і екс-міністра енергетики Демчишина, - ЗМІ Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

Допит відбувся позаминулого тижня (7-11 серпня), повідомляють джерела "Українських новин" в Генпрокуратурі.

Співрозмовник розповів, що Насалика і Демчишина допитали в рамках розслідування зловживань на газовому ринку.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості депутата Насалика у квітні 2016 року. До цього, міністром був Демчишин.

У березні 2017 року прокуратура Києва відкрила справу проти Насалика за статтею "перешкоджання діяльності народного депутата".

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