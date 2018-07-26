Генпрокуратура готувала підозру Холодницькому, – Шабунін

У Генеральній прокуратурі готували підозру керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому після того, як стало відомо про прослуховування його кабінету.

Про це в ефірі "Громадського" заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"За нашою інформацією, проект підозри був. Після того, як з'явилися плівки з акваріуму (в акваріумі кабінету глави САП встановили жучки для прослуховування, – ред.), було розширене провадження ще по кількох статтях, як наприклад, тиск на суддю", – сказав Шабунін.

За інформацією Центру протидії корупції, генеральний прокурор Луценко тоді не підписав цей проект підозри.

"І якщо Луценко дійсно тоді це не підписав, а зараз він у відпустці, то Юрій Віталійович особисто відповідає за всі злиті Холодницьким справи", – заявив Шабунін та пояснив, якби генпрокурор підписав підозру, суд міг би відсторонити главу САП від посади на час розслідування.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело, підозра датована 31 березня 2018 року і стосується двох епізодів: зливу інформації та консультацій перед допитом свідка у справі щодо хабара Уляни Супрун, а також щодо тиску Холодницьким на суд. Співрозмовники виданян зазначають, що ця підозра так і не лягала на стіл генпрокурора Юрія Луценка. Через конфлікт інтересів між керівником економічного департаменту Володимиром Гуцуляком та Холодницьким цю підозру передали до генінспекції ГПУ, звідки вона пішла у головне слідче управління ГПУ.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня після розгляду справи щодо звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вирішила не звільняти його. Глава САП отримає догану.