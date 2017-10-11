Генпрокуратура хоче допитати нардепа Дерев'янка
"Народному депутату Дерев'янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит", - написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.
Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит pic.twitter.com/xRk1cxoXXb— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 10 листопада 2017 р.
У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що справа проти Дерев'янка порушена 12 вересня. Нардепа підозрюють у тому, що він в деклараціях за 2015-2016 роки вказав їхні з дружиною кошти та майно, отримані від підприємницької діяльності, вартість яких суттєво відрізняється від розмірів доходів.
"Що вказує на можливе ухилення від сплати податків подружжям Дерев'янків", - наголошує речниця генпрокурора.
За її словами, це вже не перша повістка депутату - на попередні кілька викликів Дерев'янко не з'являвся.
Нагадаємо, у травні народний депутат України Юрій Дерев'янко та громадянин Ізраїлю Вадим Авербух проникли до військової частини, де проводилися секретні випробування зразків спеціального зв'язку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків