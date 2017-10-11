Генпрокуратура хоче допитати нардепа Дерев'янка

Чиновника підозрюють в ухиленні від сплати податків

Генеральна прокуратура України на понеділок викликала на допит народного депутата Юрія Дерев'янка.

"Народному депутату Дерев'янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит", - написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Народному депутату Дерев’янку Ю.Б. необхідно прибути 13 листопада 2017 року о 13:00 год. до Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратури України на допит pic.twitter.com/xRk1cxoXXb — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 10 листопада 2017 р.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що справа проти Дерев'янка порушена 12 вересня. Нардепа підозрюють у тому, що він в деклараціях за 2015-2016 роки вказав їхні з дружиною кошти та майно, отримані від підприємницької діяльності, вартість яких суттєво відрізняється від розмірів доходів.

"Що вказує на можливе ухилення від сплати податків подружжям Дерев'янків", - наголошує речниця генпрокурора.

За її словами, це вже не перша повістка депутату - на попередні кілька викликів Дерев'янко не з'являвся.

Нагадаємо, у травні народний депутат України Юрій Дерев'янко та громадянин Ізраїлю Вадим Авербух проникли до військової частини, де проводилися секретні випробування зразків спеціального зв'язку.