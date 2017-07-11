ПОЛІТИКА НОВИНИГенпрокуратура України викликала на 14 грудня на допит народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура хоче допитати Шуфрича 14 грудня
Допит ініційовано стосовно погроз з боку колишнього першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова екс-нардепу "Партії регіонів" Інні Богословській
Нестор Шуфрич. Фото: mukachevo.net
Вказується, що Шуфричу необхідно прибути 14 грудня о 15:30 до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ "для участі у допиті в якості свідка". Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.
Водночас, начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив "Українській правді", що Шуфрича викликали на допит у справі щодо погроз з боку екс-першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова на адресу екс-депутатки Інни Богословської.
"Справа за заявою Богословської ще у 2014 році щодо погроз на її адресу зі сторони Портнова", - сказав він.
Нагадаємо, у березні Нестор Шуфрич повідомив, що ходив на допит у справі про можливу несплату податків.
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