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Генпрокуратура хоче допитати Шуфрича 14 грудня

Допит ініційовано стосовно погроз з боку колишнього першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова екс-нардепу "Партії регіонів" Інні Богословській
Генпрокуратура України викликала на 14 грудня на допит народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.
Генпрокуратура хоче допитати Шуфрича 14 грудня Нестор Шуфрич. Фото: mukachevo.net

Вказується, що Шуфричу необхідно прибути 14 грудня о 15:30 до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ "для участі у допиті в якості свідка". Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

Водночас, начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив "Українській правді", що Шуфрича викликали на допит у справі щодо погроз з боку екс-першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова на адресу екс-депутатки Інни Богословської.

"Справа за заявою Богословської ще у 2014 році щодо погроз на її адресу зі сторони Портнова", - сказав він.

Нагадаємо, у березні Нестор Шуфрич повідомив, що ходив на допит у справі про можливу несплату податків.

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