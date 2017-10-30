Генпрокуратура Іспанії подала на каталонських лідерів до суду

Про це повідомляє El Pais.

Усього в матеріалах справи згадані 20 осіб. Прокурор заявив, що вони діяли "з повною зневагою до Конституції". Приводом для їх переслідування стало голосування в парламенті Каталонії, за підсумками якого було оголошено про незалежність регіону. Прокурор вимагає від каталонських лідерів негайно з'явитися до слідчих органів, в іншому випадку погрожує арештом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.