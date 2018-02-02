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Генпрокуратура має намір подати клопотання про міжнародний розшук Гужви

"Гужва втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів", - Луценко
Генеральна прокуратура має намір клопотати про міжнародному розшуку головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.
Генпрокуратура має намір подати клопотання про міжнародний розшук Гужви Ігор Гужва. Фото: bigmir.net

Луценко зазначив, що Гужва "втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів".

"Ми будемо клопотати про зміну запобіжного заходу, спочатку з внутрішнього, а потім і міжнародного розшуку", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу, який транслював "112 Україна".

Генпрокурор заявив, що українська сторона поінформувала колег з Австрії про те, що у справі Гужви немає політики, а мова йде виключно про економічне і загальнокримінальні злочини.

Як відомо, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозруШевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному редактору "Страна.ua" у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень. У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.

У середу, 31 січня, стало відомо, що Гужва звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок.

 

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02 02 2018 15:05
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