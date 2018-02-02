Генпрокуратура має намір подати клопотання про міжнародний розшук Гужви

"Гужва втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів", - Луценко

Генеральна прокуратура має намір клопотати про міжнародному розшуку головного редактора інтернет-видання "Страна.иа" Ігоря Гужви.

Луценко зазначив, що Гужва "втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів".

"Ми будемо клопотати про зміну запобіжного заходу, спочатку з внутрішнього, а потім і міжнародного розшуку", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу, який транслював "112 Україна".

Генпрокурор заявив, що українська сторона поінформувала колег з Австрії про те, що у справі Гужви немає політики, а мова йде виключно про економічне і загальнокримінальні злочини.