Генпрокуратура має перевірити, звідки у "антикорупціонерів" мільйонні доходи, - Павло Пинзеник
Пинзеник повідомив, що до нього звернулася організація "Національні інтереси України", передавши матеріали журналістського розслідування щодо використання "Центром протидії корупції", який очолює Віталій Шабунін, 1,2 млн доларів коштів міжнародної фінансової допомоги.
"Підсумок цього розслідування зводиться до того, що попри доволі велику зарплату членів цього об’єднання додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, сам Шабунін як фізична особа-підприємець протягом 2016-2017 років отримав 1,7 млн грн, а фізична особа-підприємець Устимова з тієї самої організації протягом 2016-2017 років отримала 1,86 млн грн", - заявив Павло Пинзеник на брифінгу у парламенті.
"Це все є очевидним порушенням законодавства України, яке регулює питання діяльності неприбуткових організацій, і як мінімум може тягнути за собою припинення статусу "Центру протидії корупції" як неприбуткової організації", - наголосив Пинзеник.
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