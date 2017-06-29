ПОЛІТИКА НОВИНИУ середу, 28 червня, Генеральна прокуратура України склала письмове повідомлення про підозру колишньому українському олігархові Сергію Курченку, який утік із країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура направила повідомлення про підозру Курченку
Курченка підозрюють у низці кримінальних злочинів
Сергій Курченко. Фото: tsn.ua
Повідомлення направлено за місцем реєстрації Курченка, передає Інтерфакс-Україна.
"Громадянину України Курченку Сергію Віталійовичу, 21.09.1985 року народження, зареєстрованого за адресою: Харківська область,. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, повідомляється про те, що Генеральною прокуратурою України 27.06.2017 у кримінальному провадженні №42016000000003393 складено письмове повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.
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